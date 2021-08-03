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В Тюменской области инвестиционные площадки подключат к природному газу

Экономика, 13:15 03 августа 2021

Газпром межрегионгаз Север ВКонтакте | Фото: Газпром межрегионгаз Север ВКонтакте

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План газификации инвестиционных площадок в Тюменской области намечен. Данные проекты увеличат рабочие места и сформируют новую инфраструктуру для жизни и бизнеса.

Об этом заявили в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области по итогам рабочей встречи с представителями ООО "Газпром межрегионгаз Север".

"Наш опыт работы в инфраструктурном развитии во многом определяет характер решения наших вопросов и задач. Конструктивные отношения между АИРТО и нашими партнёрами это креативное, и зачастую, оперативное вовлечение в проект любой сложности. Газпром межрегионгаз Север — надежный партнер крупных инфраструктурных проектов в регионе", - написало руководство агентства в своих соцсетях.

Программа газификации объектов инвестиционных площадок реализуется в Тюменской области четыре года.

"На рабочей встрече генеральный директор АИРТО Ольга Романец Ольга и заместитель генерального директора по реализации газа и оперативному учету газопотребления ООО "Газпром межрегионгаз Север" Алексей Коптелов с коллегами и предпринимателями Тюменской области нашли решения для развития и обеспечения действующих предприятий и открытия новых", - резюмировали в региональном агентстве инфраструктурного развития.

Анжела Лебедева

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# газификация , Газпром межрегионгаз Север , инвестиционные площадки

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