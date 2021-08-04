В Тюменской области подтвердилось 286 новых случаев COVID-19 за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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286 новых случаев коронавируса зафиксировано в Тюменской области за сутки. Скончались пятеро человек, выздоровели 219, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 22 тыс. 589 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 790 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 тыс. 96 человек.

В Москве выявили 2 тыс. 502 случая болезни, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 906, в Московской области - 1 тыс. 517.

В Свердловской области выявили 511 случаев, в Челябинской области - 349, в Ханты-Мансийском автономном округе - 190, в Ямало-Ненецком автономном округе - 134, в Курганской области - 130.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 356 тыс. 784 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 161 тыс. 715 летальных исходов, выздоровели 5 млн 679 тыс. 842 человека.