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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский ТРЦ "Южный" работает без нарушений антиковидных мер

Общество, 14:44 04 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Без нарушений обязательных мер по профилактике коронавируса работает в Тюмени ТРЦ "Южный" (ул. Мельникайте, 137). К такому выводу пришли представители регионального Роспотребнадзора и областного департамента потребительского рынка в рамках рейда по контролю соблюдения предписаний о противоэпидемических мероприятиях.

Комиссия осмотрела служебные помещения центра и проверила наличие санитайзеров и разметки о социальной дистанции.

"Все профилактические мероприятия, предписанные торговым центрам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, исполняются в полном объеме, - подвел итог проверки главный специалист санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Василий Абрамов. - В последнее время выявляется все меньше нарушений, администрация предприятий подходит к этому ответственно".

В частности, в ТРЦ "Южный" приостановлена деятельность детской игровой комнаты, ограничена работа фудкортов.

"Мы усилили масочный контроль, чаще проводим уборки - каждые два часа, - рассказала управляющая центром Татьяна Кичикова. - Также поступили и наши арендаторы, сейчас у них стало больше антисептиков".

Напомним, что в связи со сложной эпидобстановкой участились проверки предпринимателей в сфере услуг общественного питания, реализующих продовольственные и непродовольственные товары, а также торгово-развлекательных центров и комплексов. Роспотребнадзор контролирует соблюдение предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности в Тюменской области усилен с 16 июня, напоминает региональный оперативный штаб. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 12 сентября.

Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что проверки предприятий общественного питания и торговли проходят на регулярной основе, в том числе по обращениям граждан.

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Николай Ступников

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# коронавирус , масочный режим , Роспотребнадзор

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