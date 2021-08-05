Тяжелые последствия COVID-19 можно облегчить вакцинацией, уверены медики

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

COVID-19 может поражать все органы и системы организма. Его последствия тем тяжелее, чем сложнее протекала болезнь, рассказал заведующий терапевтической службой ОБ№4 Ишима Игорь Коптяев.

"Чаще всего страдают органы дыхания. Постковидные изменения легких крайне медленно лечатся. Одышка, кашель, нехватка воздуха при ходьбе, недоступность физической нагрузки, которая не вызывала сложностей раньше, - частое явление", - сообщил он.

Вирус влияет на центральную нервную систему. Пациенты жалуются на апатию, нарушение сна, памяти, изменение психики.

Страдают системы кровообращения и пищеварения. У перенесших болезнь может наблюдаться поражение сердечной мышцы, частый пульс, нарушение кровообращения. Возможны тошнота, рвота, боли в животе, плохая работа кишечника.

"Жизнь до и после ковида значительно отличается. Задача переболевшего и всей системы здравоохранения - использовать так называемое терапевтическое окно для реабилитации, а это два месяца после болезни, чтобы человек как можно быстрее и качественнее восстановился", - сказал Игорь Коптяев.

Врач призвал пройти вакцинацию от COVID-19 и напомнил о более легком течении болезни у привитых пациентов.

Татьяна Ковалева