Тяжелые последствия COVID-19 можно облегчить вакцинацией, уверены медики
COVID-19 может поражать все органы и системы организма. Его последствия тем тяжелее, чем сложнее протекала болезнь, рассказал заведующий терапевтической службой ОБ№4 Ишима Игорь Коптяев.
"Чаще всего страдают органы дыхания. Постковидные изменения легких крайне медленно лечатся. Одышка, кашель, нехватка воздуха при ходьбе, недоступность физической нагрузки, которая не вызывала сложностей раньше, - частое явление", - сообщил он.
Вирус влияет на центральную нервную систему. Пациенты жалуются на апатию, нарушение сна, памяти, изменение психики.
Страдают системы кровообращения и пищеварения. У перенесших болезнь может наблюдаться поражение сердечной мышцы, частый пульс, нарушение кровообращения. Возможны тошнота, рвота, боли в животе, плохая работа кишечника.
"Жизнь до и после ковида значительно отличается. Задача переболевшего и всей системы здравоохранения - использовать так называемое терапевтическое окно для реабилитации, а это два месяца после болезни, чтобы человек как можно быстрее и качественнее восстановился", - сказал Игорь Коптяев.
Врач призвал пройти вакцинацию от COVID-19 и напомнил о более легком течении болезни у привитых пациентов.
Татьяна Ковалева