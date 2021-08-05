В Тюменской области снижается количество заболевших COVID-19 детей

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Доля детей среди заболевших COVID-19 в Тюменской области за последние 14 дней составляет 9,2%, при этом 0,6% - это дети до года, а 37% - от 1 до 6 лет. Такие данные корреспонденту "Тюменской линии" предоставил региональный оперштаб со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

В сравнении с двумя неделями ранее доля детей из общего количества инфицированных ковидом составляла 9,3%. То есть, как заметили эксперты, наметилась тенденция к снижению заболеваемости среди детей.

"С начала пандемии показатель заболеваемости среди детей составил 948,7 на 100 тысяч детского населения Тюменской области. За истекший период 2021 года показатель заболеваемости среди детей - 498,7 на 100 тысяч. В июле показатель заболеваемости среди детей составил 195,1. За последнюю неделю зарегистрировано 13 случаев среди детей до года",- добавили специалисты регионального ведомства.

Напомним, медики отмечают, что течение коронавирусной инфекции у детей, как и у взрослых, зависит от общего соматического здоровья. Но большинство маленьких пациентов переносят болезнь в лёгкой форме.

Анжела Лебедева