Темп прироста заболеваемости COVID-19 снижается в Тюменской области

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Темп прироста заболеваемости коронавирусом снижается в Тюменской области, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

На 30-й неделе, с 26 июля по 1 августа, темп прироста к предыдущей неделе составил 5%. Тенденция к стабилизации эпидпроцесса сохраняется.

На 5 августа суточный показатель заболеваемости составил 18,5 на 100 тыс. населения. Коэффициент распространения инфекции – 1,02. Охват тестированием за последние семь дней – 480 на 100 тыс. населения.

За 30-ю неделю более 80% случаев кронавируса выявлено в Тюмени, на втором месте Тюменский район, на третьем - Заводоуковск и Тобольск. Выявлено 413 семейных очагов, более 35 тыс. контактных. На контроле 6 очагов коронавируса. В детских образовательных и оздоровительных учреждениях очагов нет.

74% заболевших - это лица трудоспособного возраста, заметный рост заболеваемости отмечен в возрастных группах 18-29 и 7-14 лет.

"Эпидситуация напряженная, но есть тенденция к снижению темпов прироста заболеваемости коронавирусом", - прокомментировала Галина Шарухо.