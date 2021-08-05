Тюменская область лидирует в УФО по вакцинации от COVID-19

Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

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Тюменская область занимает первое место среди регионов Уральского федерального округа по темпам вакцинации от COVID-19 - по данным на 4 августа план выполнен на 71%, сообщил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

"Прививочная кампания в регионах УФО набирает обороты. В сутки вакцину получает 25,5 тысячи жителей Уральского федерального округа. Хорошие темпы показывают Югра - 64 процента, Ямал - 61 процент и Курганская область - 55 процентов", - отметил полпред главы государства.

В Свердловской и Челябинской областях прививки получили около половины жителей, подлежащих вакцинации. Желающих привиться в этих регионах много: порядка 140 тысяч человек. Мощности медучреждений позволяют нарастить скорость вакцинации.

"Особенность "третьей волны" пандемии в том, что чаще заболевают люди молодого и среднего возраста. Регионам следует обратить внимание на эти возрастные категории при проведении прививочной кампании", - сказал Владимир Якушев.

Для лечения пациентов с COVID-19 в регионах Уральского федерального округа развернуто 25 тыс. коек, из них свободны 12%. Есть запас необходимых медикаментов, реагентов для лабораторий, расходного материала, средств индивидуальной защиты и дезрастворов.

Евгений Бабенко