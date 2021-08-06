  • 6 августа 20216.08.2021пятница
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области составлено 186 протоколов за неделю на нарушителей масочного режима

Общество, 09:16 06 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

186 протоколов составлено в Тюменской области на нарушителей масочного режима за неделю. Какая мера воздействия будет принята в отношении нарушителей - решает суд.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

В регионе продолжаются рейды по общественным местам. Инспекторы выявляют нарушителей масочного режима, составляют протоколы.

"Сотрудники правоохранительных органов ежедневно ведут контроль за соблюдением мероприятий по профилактике COVID-19, в том числе в отношении соблюдения масочного режима и режима самоизоляции. Контроль осуществлялся в рамках межведомственного взаимодействия специалистов управления Роспотребнадзора и сотрудников МВД", - отметили эксперты.

По мнению специалистов, маску нужно носить вне зависимости от времени года.

Напомним, режим повышенной готовности продлен в Тюменской области до 12 сентября 2021 г.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , режим повышенной готовности

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:28 06.08.2021Тюменские педагоги доказали эффективность занятий физкультурой для предпенсионеров
09:16 06.08.2021В Тюменской области составлено 186 протоколов за неделю на нарушителей масочного режима
09:04 06.08.2021Заявки на конкурс лучших практик популяризации ЗОЖ можно подать до 31 октября
08:42 06.08.20216 августа 1915 года русские защитники крепости Осовец поднялись в контратаку