В Тюменской области составлено 186 протоколов за неделю на нарушителей масочного режима

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

186 протоколов составлено в Тюменской области на нарушителей масочного режима за неделю. Какая мера воздействия будет принята в отношении нарушителей - решает суд.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

В регионе продолжаются рейды по общественным местам. Инспекторы выявляют нарушителей масочного режима, составляют протоколы.

"Сотрудники правоохранительных органов ежедневно ведут контроль за соблюдением мероприятий по профилактике COVID-19, в том числе в отношении соблюдения масочного режима и режима самоизоляции. Контроль осуществлялся в рамках межведомственного взаимодействия специалистов управления Роспотребнадзора и сотрудников МВД", - отметили эксперты.

По мнению специалистов, маску нужно носить вне зависимости от времени года.

Напомним, режим повышенной готовности продлен в Тюменской области до 12 сентября 2021 г.

Анжела Лебедева