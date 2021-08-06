В Тюменской области COVID-19 диагностировали у 284 человек за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

У 284 человек выявили коронавирус в Тюменской области. Скончались восемь человек, 182 выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 22 тыс. 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 20 тыс. 141 человек.

В Москве зафиксировано 2 тыс. 583 случая, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 909, в Московской области - 1 тыс. 394.

В Свердловской области заболели 524 человека, в Челябинской области - 352, в Ханты-Мансийском автономном округе - 184, в Курганской области - 133, в Ямало-Ненецком автономном округе - 132.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 402 тыс. 564 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 163 тыс. 301 летальный исход, выздоровели 5 млн 720 тыс. 353 человека.