В Тюменской области выявили 285 случаев COVID-19 за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

У 285 человек диагностирован коронавирус в Тюменской области за сутки. Скончались десять пациентов, выздоровели 177, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 22 тыс. 320 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 793 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 тыс. 485 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 235 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 904, в Московской области - 1 тыс. 455.

В Свердловской области выявили 520 случаев, в Челябинской области - 355, в Ханты-Мансийском автономном округе - 179, в Ямало-Ненецком автономном округе - 134, в Курганской области - 130.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 424 тыс. 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 164 094 летальных исхода, выздоровели 5 млн 739 тыс. 838 человек.