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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области действуют шесть очагов COVID-19

Общество, 12:31 09 августа 2021

nefrosovet.ru | Фото: nefrosovet.ru

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Шесть очагов COVID-19 остаются на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области по данным на 9 августа. По сравнению с предыдущей неделей ситуация по очаговой заболеваемости коронавирусной инфекцией не изменилась.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.

"На контроле остаются очаги, зарегистрированные в ООО "Леруа Мерлен Восток" (ул. Дмитрия Менделеева, 1), филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра", Арбитражном суде Тюменской области, МЧУ ДПО "Нефросовет", АО "Антипинский НПЗ" и пансионате для пожилых людей "Дача", - сообщили в оперативном штабе.

В этих организациях продолжаются дополнительные противоэпидемические мероприятия и санитарно-эпидемиологические расследования.

Любовь Голышева

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# коронавирус , очаги , Роспотребнадзор

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