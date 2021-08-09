Штаб #МыВместе в Тюмени ищет волонтеров для доставки лекарств

| Фото: добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте | Фото: добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте

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Жителей Тюмени старше 18 лет приглашают пополнить ряды волонтеров штаба #МыВместе. Помощь требуется в доставке лекарств людям, которые находятся дома на самоизоляции.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проектов координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Анастасия Дергачева, заняты волонтеры будут с 8 часов 30 минут до 16 часов.

"В рамках деятельности штаба #МыВместе мы доставляем лекарства людям, которые находятся на самоизоляции с бессимптомным или легким течением болезни. Работаем в пределах города. Добровольцы выезжают на маршрут с водителем на автомобиле организации социального обслуживания. Обычно работает один волонтер в день. Доставка осуществляется только в будни", - рассказала она.

Помощь в доставке лекарств штаб #МыВместе начал оказывать с 10 июля. К работе присоединились пока 10 волонтеров. Кто-то из них помогает на постоянной основе, некоторые участвуют в помощи один-два дня.

"Перед началом работы добровольцы обязательно проходят инструктаж и получают памятку по работе. Волонтеров обеспечивают масками, перчатками, антисептиками, защитными экранами. Также организовано питание. Лекарства они доставляют бесконтактным способом", - пояснила Анастасия Дергачева.

Добавим, всех добровольцев, которые окажут помощь, наградят благодарственными письмами. Самые активные получат мерч от координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области. Подробная информация о том, как можно присоединиться к числу волонтеров, размещена в группе Добровольческого движения Тюменской области ВКонтакте.

Любовь Голышева