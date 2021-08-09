В Тюменской области жертвами COVID-19 стали 20 человек за сутки

20 человек с коронавирусом скончались в Тюменской области. Болезнь выявили у 283 человек, выздоровели 172 пациента, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 22 тыс. 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 769 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 тыс. 474 человека.

В Москве заболели 2 тыс. 150 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 895, в Московской области - 1 тыс. 487.

В Свердловской области выявили 522 человека, в Челябинской области - 360, в Ханты-Мансийском автономном округе - 172, в Ямало-Ненецком автономном округе - 131, в Курганской области - 129.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 469 тыс. 910 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 165 тыс. 650 летальных исходов, выздоровел 5 млн 769 тыс. 981 человек.