В Тюменской области зафиксирована смерть 14 пациентов с COVID-19

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Смерть 14 пациентов с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области за сутки. Выявлено 265 новых случаев болезни, 162 человека выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 21 тыс. 58 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 791 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 тыс. 17 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 142 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 563, в Московской области - 949.

В Свердловской области зафиксировали 511 случаев, в Челябинской области - 385, в Ханты-Мансийском автономном округе - 165, в Ямало-Ненецком автономном округе - 126, в Курганской области - 129.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 млн 684 тыс. 531 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 173 тыс. 700 летальных исходов, выздоровели 5 млн 963 тыс. 54 человека.