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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пятая вакцина против COVID-19 появится в России к концу августа

Общество, 11:53 20 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Научный центр "Вектор" подал документы на регистрацию модернизированной вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Процедура завершится к концу августа.

По информации управление Роспотребнадзора по Тюменской области, новая вакцина разработана по той же технологии, что и "ЭпиВакКорона", но в ней два пептида объединены в один для удобства синтеза и простоты масштабирования.

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# вакцина , вакцинация , Управление Роспотребнадзора

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