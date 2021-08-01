Пятая вакцина против COVID-19 появится в России к концу августа

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Научный центр "Вектор" подал документы на регистрацию модернизированной вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Процедура завершится к концу августа.

По информации управление Роспотребнадзора по Тюменской области, новая вакцина разработана по той же технологии, что и "ЭпиВакКорона", но в ней два пептида объединены в один для удобства синтеза и простоты масштабирования.