В Тюменской области зафиксирована смерть 23 пациентов с COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Смерть 23 пациентов с коронавирусом зарегистрирована в Тюменской области. Заболели 257 человек, выздоровел 171, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 18 тыс. 833 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 636 человек.

В Московской области заболели 1 тыс. 125 человек, в Москве - 1 тыс. 105, в Санкт-Петербурге - 600.

В Свердловской области выявили 521 случай болезни, в Челябинской области - 377, в Ханты-Мансийском автономном округе - 154, в Курганской области - 127, в Ямало-Ненецком автономном округе - 124.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 785 тыс. 374 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 177 тыс. 614 летальных исходов, выздоровели 6 млн 53 тыс. 503 человека.