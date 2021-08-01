Ограничения по COVID-19 продлены в Тюменской области до 1 сентября

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничительные меры, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, продлены до 1 сентября. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства № 120-п "О введении режима повышенной готовности".

Документ подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, в рамках режима повышенной готовности запрещено оказание услуг общественного питания и работа предприятий по проведению зрелищно-развлекательных мероприятий с 24 до 6 часов.

Эти ограничение не распространяются на заведения общепита, обслуживающие пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях, а также участников дорожного движения на автодорогах общего пользования федерального значения, и на предприятия общепита, реализующие продукцию на вынос или с доставкой, без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания.

По-прежнему запрещена деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров, а также фуд-кортов, расположенных на территории торговых учреждений.

В Тюменской области продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

Евгений Бабенко