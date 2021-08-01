Эксперт: у заболевших COVID-19 все реже теряются обоняние и вкус

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исчезновение чувства обоняния и вкуса, стало наблюдаться все меньше и меньше у заболевших COVID-19. Такими наблюдениями поделился главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Вирус в процессе трех волн тоже меняется, мутирует. И в последнюю волну это состояние, которое мы, врачи, называем аносмией, исчезновение чувства обоняния и вкуса, стало наблюдаться все меньше", - пояснил он.

"Очень рискованным" заблуждением врач считает мнение о том, что иммунитет якобы будет лучше защищать человека от COVID-19, если переболеть, а не пройти вакцинацию. "Есть риск перенести заболевание в тяжелой форме", - считает он.

Эксперт также рассказал о влиянии температуры воздуха на распространение коронавируса. "Это реальность, - подчеркнул Денис Проценко. - Первые исследования, на которых все базируются, были проведены нашими китайскими коллегами, которые говорят о том, что наиболее комфортная температурная среда размножения коронавируса — это 4–16 градусов, и что при температуре +30 происходит его инактивация, при температуре +70 он становится абсолютно безопасным".