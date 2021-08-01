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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

17 человек с COVID-19 умерли за сутки в Тюменской области

Общество, 17:21 29 августа 2021

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Смерть 17 пациентов с COVID-19 зарегистрирована в Тюменской области за сутки. В регионе выявлено 249 случаев болезни, 148 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 19 тыс. 286 случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 6,9 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 16 тыс. 804 человека.

В Москве зафиксировано 1 тыс. 444 случая болезни, в Санкт- Петербурге - 1 тыс. 318, в Московской области - 914.

В Свердловской области заболели 523 человека, в Челябинской области - 377, в Ханты-Мансийском автономном округе - 150, в Курганской области - 127, в Ямало-Ненецком автономном округе - 117.

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# коронавирус , пандемия

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