На юге Тюменской области добычу нефти ведут пять компаний на 44 месторождениях

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

44 месторождения углеводородного сырья открыто в Тюменской области, их разработку ведут 5 компаний.

Это ООО "РН-Уватнефтегаз", ООО "Газпромнефть-Хантос", ПАО "Сургутнефтегаз", ООО "ПИТ "СИБИНТЭК", ООО "Норд-Ост Гео". Основная добыча приходится на ООО "РН-Уватнефтегаз", уточнили в региональном департаменте недропользования и экологии

Извлекаемые запасы нефти составили 663,1 млн тонн. По итогам геологоразведочных работ за 2020 год прирост по промышленным категориям запасов нефти составил 10,7 млн тонн.

Добыча нефти в Тюменской области (без автономных округов) по итогам 2020 года равна 11,2 млн тонн.

Напомним, накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности на Тямкинском нефтегазовом месторождении Уватского проекта НК "Роснефть" открылся современный жилой комплекс на 376 мест.