Конкурсы, станция техпомощи и пункт вакцинации: в Тюмени пройдет велопарад

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежегодный велопарад пройдет в Тюмени 12 сентября с соблюдением всех противоэпидемических требований. После пробега для участников проведут викторину и конкурсы, главным призом станет велосипед.

Об этом сообщил председатель регионального отделения Федерации велосипедного спорта Юрий Баранчук в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Велопарад начнется в 11 часов с построения у здания правительства Тюменской области. "Лучше приходить заранее, поскольку всем участникам нужно будет зарегистрироваться и получить номер, – подчеркнул Юрий Баранчук. – Номер на липучке крепится на одежду и легко снимется, не оставляя следов".

После старта участники проедут по улицам Водопроводной и Республики до Перекопской, далее - на улицу Ленина, откуда выедут на Орджоникидзе, затем на Республику, вернутся на Водопроводную. Финиширует заезд у здания правительства области. На финише велосипедисты получат от волонтеров стикеры для участия в традиционном розыгрыше спортинвентаря.

"Волонтеры будут помогать участникам по всему маршруту, на каждом перекрестке будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции", - добавил Юрий Баранчук.

Кроме того, откроется пункт технической помощи, куда можно обратиться за мелким ремонтом велосипеда. Для самых маленьких велосипедистов на ул. 8 Марта будет работать отдельная площадка, где они смогут покататься на беговелах.

В палатке здоровья горожане получат бесплатную консультацию, измерят давление и пульс, а в пункте вакцинации все желающие смогут поставить прививки от COVID-19 и гриппа. По словам Юрия Баранчука, работа площадок и передвижение участников продуманы таким образом, чтобы избежать больших скоплений людей и соблюсти требование о социальной дистанции.

"Ограничение движения транспорта не создаст затруднений водителям, - отметил он. – Оно продлится не более получаса, к тому же в утренние часы воскресенья на дорогах города не оживленный поток".

Добавим, что принять участие в параде смогут и тюменцы, не имеющие собственного двухколесного транспорта. Для этого предусмотрен прокат 50 велосипедов. Участники конкурса имеют шанс выиграть главный приз и уехать домой на своем велосипеде. Юрий Баранчук напомнил историю одного из предыдущих велопарадов, когда многодетная семья выиграла одновременно самокат, ролики и велосипед.

Николай Ступников