Тюменцев приглашают на полевые сборы поисковиков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюмени приглашают принять участие в открытых полевых сборах волонтеров-поисковиков. Показательное мероприятие состоится с 11 по 12 сентября в поселке Барсово под Сургутом. Площадкой для сборов станет центр военно-прикладных видов спорта "Сибирский легион".

Тюменцев на мероприятие приглашают представители Гуманитарного добровольческого корпуса. Проживание и питание участникам предоставят бесплатно. Выезд из Тюмени состоится заранее, 10 сентября.

В ходе мероприятия участники научатся правилам оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях, отработают навыки работы с информацией во время поиска пропавших людей, применения специализированного оборудования для ориентирования и связи. Также будет проведен учебный поиск пропавшего в лесу с привлечением кинологической службы. Кроме того, волонтеры пообщаются с сотрудниками окружного следственного комитета.

Зарегистрироваться на VII Межрегиональные полевые сборы для добровольцев можно на сайте гумкорпус.рф, пишет "Тюменская область сегодня".