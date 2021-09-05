  • 5 сентября 20215.09.2021воскресенье
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев приглашают на полевые сборы поисковиков

Общество, 17:51 05 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюмени приглашают принять участие в открытых полевых сборах волонтеров-поисковиков. Показательное мероприятие состоится с 11 по 12 сентября в поселке Барсово под Сургутом. Площадкой для сборов станет центр военно-прикладных видов спорта "Сибирский легион".

Тюменцев на мероприятие приглашают представители Гуманитарного добровольческого корпуса. Проживание и питание участникам предоставят бесплатно. Выезд из Тюмени состоится заранее, 10 сентября.

В ходе мероприятия участники научатся правилам оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях, отработают навыки работы с информацией во время поиска пропавших людей, применения специализированного оборудования для ориентирования и связи. Также будет проведен учебный поиск пропавшего в лесу с привлечением кинологической службы. Кроме того, волонтеры пообщаются с сотрудниками окружного следственного комитета.

Зарегистрироваться на VII Межрегиональные полевые сборы для добровольцев можно на сайте гумкорпус.рф, пишет "Тюменская область сегодня".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:51 05.09.2021Тюменцев приглашают на полевые сборы поисковиков
15:55 05.09.2021В Тюменской области выявлено еще 232 случая заболевания COVID-19
15:01 05.09.2021Финансовой грамотности обучат более 600 тюменских подростков и студентов колледжей
14:31 05.09.2021Начался прием заявок на творческий конкурс "Особое перо"