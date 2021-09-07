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В Тюмени жители мкр Ново-Патрушево получили новую дорогу с выходом на Федюнинское кольцо

Экономика, 10:33 07 сентября 2021

городской комитет по связям с общественностью и СМИ | Фото: городской комитет по связям с общественностью и СМИ

Движение транспорта открыли в мкр Ново-Патрушево в Тюмени от ул. Монтажников до кольца по ул. Федюнинского 6 августа. По улице уже начал курсировать общественный транспорт, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Протяженность дороги 1,26 км, она имеет четыре полосы, разделительную полосу, уличное освещение, широкие тротуары и велосипедные дорожки. Потоки пешеходов и велосипедистов разделяет тротуарная плитка. Проезжая часть отделена от пешеходной газонами и техническими тротуарами.

Для удобства водителей обустроены разворотные полосы, парковочные зоны. На всех пешеходных переходах понижен бордюрный камень, выполнены плавные съезды.

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Специалисты проложили ливневую канализацию и инженерные сети, удалось завершить основное строительство раньше срока. Сейчас устраняются мелкие недочеты, не влияющие на безопасность движения, отметили в администрации Тюмени.

Строительство дороги в микрорайоне шло в рамках федеральной программы "Стимул".

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# дорога , строительство дорог

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