В Тюмени жители мкр Ново-Патрушево получили новую дорогу с выходом на Федюнинское кольцо

| Фото: городской комитет по связям с общественностью и СМИ | Фото: городской комитет по связям с общественностью и СМИ

Движение транспорта открыли в мкр Ново-Патрушево в Тюмени от ул. Монтажников до кольца по ул. Федюнинского 6 августа. По улице уже начал курсировать общественный транспорт, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Протяженность дороги 1,26 км, она имеет четыре полосы, разделительную полосу, уличное освещение, широкие тротуары и велосипедные дорожки. Потоки пешеходов и велосипедистов разделяет тротуарная плитка. Проезжая часть отделена от пешеходной газонами и техническими тротуарами.

Для удобства водителей обустроены разворотные полосы, парковочные зоны. На всех пешеходных переходах понижен бордюрный камень, выполнены плавные съезды.

Специалисты проложили ливневую канализацию и инженерные сети, удалось завершить основное строительство раньше срока. Сейчас устраняются мелкие недочеты, не влияющие на безопасность движения, отметили в администрации Тюмени.

Строительство дороги в микрорайоне шло в рамках федеральной программы "Стимул".