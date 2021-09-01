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Тобольский район предлагает земельные участки инвесторам

Экономика, 13:04 13 сентября 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Около 4 тыс. га земли готов предоставить инвесторам Тобольский район, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Реестр инвестиционных площадок, которые могут быть предоставлены предпринимателям для реализации проектов в различных отраслях, сформировал проектный инвестиционный офис района.

"Перед тем как включить земельные участки в реестр, мы прорабатываем с ресурсоснабжающими организациями возможности подключения будущих объектов к коммуникациям, с дорожными службами рассматриваем вопрос по организации подъездных путей, чтобы в дальнейшем инвестор смог уверенно реализовывать проект", – подчеркнул глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

В текущем году с предпринимателями заключены договоры аренды на четыре земельных участка. Инфраструктурные площадки будут использованы для строительства магазина-пекарни, завода по изготовлению строительных изделий из бетона, цехов по убою и переработке отходов убоя крупного рогатого скота, строительство фермы. Новые проекты создадут в районе 24 рабочих места.

Перечень площадок размещен на официальном сайте Тобольского района.

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# инвесторы , Тобольский район

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