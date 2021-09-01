Тюменские танцоры на колясках стали чемпионами России

| Фото: департамента по спорту Тюменской области | Фото: департамента по спорту Тюменской области

Представители Тюменской области Татьяна Скворцова и Станислав Шешуков заняли первое место в произвольной программе среди пар комби на чемпионате России, которые завершился в Санкт-Петербурге. Танцовщица с многолетним стажем объявила о завершении карьеры и сделала это зрелищной победой на масштабном соревновании.

Как сообщает региональный департамент по спорту, победу также отпраздновали тюменцы Анна Миркина и Максим Шарков. Они показали лучший результат в программе среди пар комби. С наградами в Тюмень вернулись Наталья Жила и Александр Скобелев – спортсмены, выступающие в европейской программе среди пар комби. Они порадовали регион бронзовыми медалями чемпионата.

Второй соревновательный день принес успех ансамблю в составе Максима Кушнера, Александра Дементьева, Александра Гетманова, Анны Миркиной, Марины Котмановой и Натальи Жила. Спортсмены завоевали бронзовые медали. Третье место в основной программе обеспечили себе юниоры Руслан Карымов и Александр Дементьев.

Эти соревнования стали самыми большими по численности за всю историю чемпионатов страны по танцам на колясках. Его посетили спортсмены из Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга, Приморского и Пермского краев, Удмуртской и Чувашской Республик, Республики Татарстан, Вологодской, Московской, Новосибирской, Омской, Тамбовской, Тверской и Тюменской областей, а также Ямало–Ненецкого автономного округа.