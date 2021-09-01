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В Тюмени нуждаются в донорах с первой и третьими группами крови

Общество, 09:49 17 сентября 2021

из сообщества "Тюменская областная станция переливания крови" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменская областная станция переливания крови" во ВКонтакте

Очередная донорская суббота пройдет в Тюмени 25 сентября. Прием доноров начнется с 8 часов и продлится до 13 часов. Есть острая необходимость в первой и третьей группах крови с отрицательным резус-фактором, отмечают на Тюменской областной станции переливания крови.

Пополнить банк крови в сентябре смогут и жители районов области. Расписание работы выездной бригады опубликовано в официальном сообществе станции переливания крови во ВКонтакте.

Кроме того, на Тюменской областной станции переливания крови продолжается заготовка антиковидной плазмы.

"Сейчас на станции хранится в ожидании карантинизации чуть более 1,5 тонн плазмы с высокими титрами антител к коронавирусу. Выдается плазма строго по пациентам, по заявке врачей из инфекционных моногоспиталей. Сейчас потребность снизилась, в связи со сменой тактики: к выбору пациента подходят более тщательно, оценивают наличие у пациента собственных антител", — заключили на станции переливания крови.

Инна Пахомова

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# донорство , станция переливания крови

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