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В Тюмени прошли спринтерские гонки чемпионата России по лыжероллерному спорту

Спорт, 15:53 16 сентября 2021

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

200 спортсменов боролись за награды в спринте на чемпионате России по гонкам лыжероллерах в Тюмени, сообщает ЦСП72.

Первое место среди женщин заняла представительница Республики Коми Юлия Ступак. На втором месте тюменка Татьяна Сорина. Бронзовая награда осталась за питерской спортсменкой Анастасией Фалеевой.

В мужской части соревнований два первых места завоевали лыжники из Республики Татарстан. Первым стал Сергей Ардашев, следом за ним на пьедестале расположился Денис Филимонов. Третье место завоевал спортсмен из Красноярского края Андрей Кузнецов. Тюменец Андрей Парфенов смог пройти в финал соревнований, но пробиться в тройку призеров ему не удалось.

Победителей наградила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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# лыжероллеры , лыжные гонки

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