Жители Тюменской области могут узнать о своем избирательном участке на сайте или по телефону

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Избирательные участки в Тюменской области будут открыты 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов. Жители региона смогут проголосовать, придя на участок по месту прописки. Узнать его адрес можно на официальном сайте ЦИК России.

Как сообщил секретарь тюменского облизбиркома Андрей Николаев, сервис, созданный на сайте ЦИК России, очень удобный. Он отображает не только адреса, но и контактные данные участковых избирательных комиссий, а также имена кандидатов, за которых можно проголосовать по всем уровням выборов.

Если в дни выборов нет возможности проголосовать по месту регистрации, то сделать это можно в любом другом удобном избирательном участке. Соответствующие заявления для этого предварительно принимали до 24 часов 13 сентября в личном кабинете на Госулугах, в МФЦ, в территориальных и участковых избирательных комиссиях.

Воспользоваться своим избирательным правом смогут и те, у кого по уважительным причинам нет возможности посетить избирательный участок. Это тюменцы с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные граждане.

"Для этого до 14 часов 19 сентября необходимо обратиться по телефону в участковую избирательную комиссию, либо оформить заявку в личном кабинете на сайте Госуслуг. Ее зафиксируют в специальном журнале, потом свяжутся с избирателем и согласуют дату и время посещения", - уточнил Андрей Николаев.

При возникновении вопросов избиратели Тюменской области могут обратиться по федеральному телефону горячей линии ЦИК России 8-800-200-00-20. Также работает региональная горячая линия в избиркоме Тюменской области 8 (3452) 42-67-72.

Любовь Голышева