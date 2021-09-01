Избирательные участки в Тюменской области обследовал пожарный надзор

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Все 463 помещения для голосования обследовали сотрудники пожарного надзора, сообщает управление МЧС Тюменской области. Проведены инструктажи и тренировки эвакуации людей в случае пожара.

С 17 по 19 сентября на избирательных участках в образовательных учреждениях будет организовано патрулирование и дежурство пожарных с привлечением 62 единиц техники.

Отметим, что Тюменской области для проведения выборов задействовано 350 образовательных учреждений, в которых расположено 463 избирательных участка.