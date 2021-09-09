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Тюменских избирателей будет приветствовать робот

Политика, 14:49 09 сентября 2021

ЦИК России | Фото: ЦИК России

Тюменских избирателей, пришедших на участки по выборам депутатов Государственной думы и областной думы, будет приветствовать робот – комплекс по обработке избирательных бюллетеней, рассказал председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Когда избиратель, заполнивший бюллетени, подойдет к КОИБу, он поприветствует его, - пояснил Игорь Халин. – А когда избиратель проголосует – сообщит, что голос его учтен и поблагодарит за участие в выборах".

Чтобы эти комплексы исправно работали, в Тюмени с 4 сентября идет обучение операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней.

"Всего обучается 240 человек, - сообщил председатель областной избирательной комиссии, - в каждой участковой избирательной комиссии будет дежурить по два оператора и плюс председатель комиссии тоже должен владеть материалом и понимать, как работает комплекс".

Всего на выборах в Тюменской области задействуют 120 КОИБов.Их установят в областном центре, на участках, в списки которых внесено более 1,5 тыс. человек.

После окончания первого и второго дней голосования все бюллетени остаются в накопителе и под видеокамерой. Они никуда не перемещаются. После окончания третьего дня голосования в течение 30-40 минут будет готов итоговый протокол голосования.

У избирателей, на чьих участках установят КОИБы, выбора не будет – они могут проголосовать только через КОИБ.

Жителям Тюменской области предстоит выбрать депутатов в Госдуму и облдуму. Голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября, избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов.

Борис Олейник

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# выборы , Игорь Халин , КОИБ

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