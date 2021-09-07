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На избирательных участках Тюменской области завершен монтаж камер видеонаблюдения

Политика, 10:10 07 сентября 2021

ИА "Тюменская линия"

"Ростелеком" завершил монтаж камер видеонаблюдения на избирательных участках Тюменской области.

Всего в регионе, как сообщили в пресс-службе компании, камерами видеонаблюдения оснастят 519 участковых избирательных комиссий и помещений территориальных избирательных комиссий.

"На каждом участке устанавливается по две камеры видеонаблюдения, - отмечено в сообщении. - Они установлены так, чтобы обеспечить максимальный угол обзора, захватив рабочие места членов участковых избирательных комиссий со списками, ящики для голосования, сейф-пакеты, и при этом не нарушить тайны голосования".

В центре общественного наблюдения, который в этом году расположится на площадке Дома пионеров, в дни голосования для осуществления техподдержки будет дежурить сотрудник "Ростелекома". Здесь установили восемь 46-дюймовых панелей. Все желающие смогут следить за процессом голосования в УИКах, где установлены видеокамеры.

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# видеонаблюдение , выборы , Ростелеком

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