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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Что фейк, а что правда, в дни выборов могут узнать тюменцы в общественном штабе

Общество, 14:04 06 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы уже обращаются с вопросами в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тюменской области, расположенном во Дворце "Пионер", но основную массу звонков ожидают в дни голосования. Тогда же, как правило, и активизируются авторы фейков и в сети начинает появляться недостоверная информация. Об этом рассказал заместитель председателя штаба, член ОП ТО Артур Юрьев.

Он отметил, что штаб непосредственно поиском в сети фейков не занимается, но если граждане обратятся на горячую линию за разъяснениями по поводу той или иной информации, операторы всегда расскажут о фактическом положении дел. В планах штаба - в дни выборов при возникновении и распространении фейков оперативно привлекать экспертов, которые компетентно прокомментируют ситуацию, сообщил Артур Юрьев.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва пройдут в трехдневном режиме - 17, 18 и 19 сентября. Горячая линия общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе: 8-800-201-0072. Она предназначена для информационно-консультативного взаимодействия с гражданами, оказания помощи избирателям, разъяснения требований законодательства о выборах, выработки практических рекомендаций по решению конфликтных ситуаций в избирательном процессе, предотвращения возможных попыток дезинформации избирателей в период избирательной кампании.

Дарья Казакова

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# Артур Юрьев , общественные наблюдатели , фейк

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