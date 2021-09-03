В тюменском общественном штабе следить за процессом голосования можно будет на восьми экранах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь 46-дюймовых панелей установит "Ростелеком" в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Тюменской области, расположенном во дворце "Пионер". Это позволит всем желающим удобно и с комфортом следить за процессом голосования в УИКах, где установлены видеокамеры. Об этом рассказал заместитель председателя штаба, член ОП ТО Артур Юрьев.

Он напомнил, что "Ростелеком" по решению Минцифры РФ является техническим оператором сентябрьских выборов. Для граждан, которые в дни голосования придут в штаб и захотят лично удостовериться в прозрачности избирательного процесса, поставят стулья напротив экранов. Соблюдение всех требований Роспотребнадзора, связанных с профилактикой COVID-19, будет обязательным: безопасная социальная дистанция между сидячими местами, термометрия и обработка рук на входе, масочный режим.

Такая практика с выводом видеоизображений с участков в централизованные места для наблюдения применяется впервые, сообщил Артур Юрьев. В предыдущие периоды возможность предоставлялась онлайн, но, вероятно, в силу определенных технических нюансов было принято решение, что целесообразнее транслировать видео в общественных региональных штабах или центрах наблюдения за выборами. Смотреть можно хоть с утра до вечера - это право каждого, главное - соблюдать все правовые нормы и не нарушать общественный порядок.

Отметим, что камерами фактически оснастят примерно 40% УИКов Тюменской области, на которых проживают 75% всех избирателей субъекта.

Дарья Казакова