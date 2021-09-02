Для наблюдателей за выборами в Тюменской области провели финальный обучающий семинар

| Фото: Общественная палата Тюменской области | Фото: Общественная палата Тюменской области

Финальный обучающий семинар для наблюдателей на выборах провели в Общественной палате Тюменской области 31 августа. В нем поучаствовали как наблюдатели от общественной комиссии, так и от политических партий региона. Всего за время обучения на 20 семинарах были подготовлены около 3 тыс. наблюдателей.

Как отмечают в ОП ТО, в 2021 году впервые роль независимого наблюдателя как субъекта общественного контроля хода выборов значительно выросла, а процесс обучения с привлечением профильных специалистов ТюмГУ с учеными степенями и огромным опытом подняло квалификацию наблюдателей на профессиональный уровень.

Председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и поддержке СО НКО Общественной палаты и руководитель мобильных групп Общественного штаба по наблюдению за выборами Светлана Ярославова поделилась с наблюдателями своим опытом по организации общественного контроля в период выборов разного уровня. Она отметила значительную разницу по отношению к общественному наблюдению как со стороны ЦИК, так и со стороны органов власти. Если раньше это отношение было весьма настороженным, то теперь в независимом общественном наблюдении проявилась насущная потребность, ведь именно присутствие на УИК не ангажированных наблюдателей подчеркивает чистоту выборного процесса и придает ему легитимность.

Заместитель председателя общественного штаба Артур Юрьев рассказал о самом главном инструментарии общественного наблюдателя – "Золотом стандарте" и о порядке его использования в ходе выборов. По сути, это чек-лист из 54-56 пунктов, в каждом из которых наблюдатель отмечает наличие или отсутствие того или иного требования (фактора) в процессе голосования. Эксперт подчеркнул, что наблюдатель несет огромную ответственность, ведь в случае, если он не укажет правильно наличие обязательных элементов в процедуре готовности избирательного участка к голосованию, комиссии УИК может быть нанесен репутационный ущерб вплоть до отмены результатов голосования. Поэтому важно, чтобы особенно в части отрицательных моментов было подтверждение фото- или видеофиксацией.

Директор центра избирательного права ТюмГУ Людмила Рагозина информировала о правовом статусе наблюдателя. Доцент кафедры конституционного и муниципального права ТюмГУ, кандидат юридических наук Дмитрий Авдеев рассказал о правовом регулировании выборов в целом и о месте наблюдателя в сложной системе избирательного процесса. Участники побывали в смоделированных ситуациях, возможных на участках для голосования и лично оценили важность роли наблюдателя, как неотъемлемой части честных и прозрачных выборов.