Уровень легитимности и доверия к выборам растет, уверен эксперт

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень легитимности и доверия к выборам, их результатам у избирателей постепенно растет. Способствует этому, в том числе, обеспечение общественного наблюдения в дни проведения голосования.

Таким мнением с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" поделилась председатель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Мариана Альмухаметова.

"В этом году в выборах в качестве общественных наблюдателей будут участвовать и наши представители. Региональное отделение Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" будет вести общественный контроль. Кроме того, в настоящее время представители корпуса участвуют в работе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области и ежедневно принимают звонки от граждан по горячей линии", - рассказала она.

Мариана Альмухаметова призвала жителей региона активно включиться в процесс голосования, чтобы выборы прошли максимально открыто и честно.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда" отметила, что основная задача состоит в том, чтобы никто не сомневался в легитимности выборов. По ее словам, принять участие в наблюдении за процессом голосования может каждый.

"Сегодня всем, кто ворчит, бурчит, не верит в выборы, я говорю - приходите, наблюдайте, помогайте нам формировать еще лучшую, современную систему. У каждого есть возможность в этом процессе поучаствовать", — сказала Памфилова.

Только в Тюменской области на выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября, будут работать около трех тысяч независимых наблюдателей. Они проследят за соблюдением закона на всех стадиях избирательного процесса. Работать наблюдатели станут как на избирательных участках, так и за их пределами, когда избиратель голосует на дому.

Беспрецедентным будет и охват видеонаблюдением хода голосования. Более 450 участковых и 29 территориальных избирательных комиссии оборудуют видеокамерами. Ознакомиться с работой наблюдения сможет любой желающий, придя в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тюменской области во Дворце "Пионер". Все эти меры позволят обеспечить законность и прозрачность выборного процесса.

Любовь Голышева