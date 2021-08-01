Уровень партийной конкурентности на выборах стал выше, считает эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень партийной конкуренции в 2021 году стал значительно выше по сравнению с предыдущими выборными кампаниями. Это подтверждает статистика, а также мнения политологов.

Такое мнение в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" высказала председатель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Мариана Альмухаметова.

Она отметила, что на протяжении последних лет в России видна тенденция к усилению конкурентности между партиями различного уровня. Увеличилось среднее на партию количество зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Госдумы РФ. Так, в 2016 году каждая партия регистрировала в среднем 252 кандидата, а в 2021 году – 261 кандидата.

Кроме того, в 2021 году значительно снизилось количество отказов в регистрации кандидатов. Это относится как к выборам в Государственную думу России, так и к выборам в законодательные органы власти регионов.

"По результатам оценки политологов на протяжении последних лет в России наблюдается увеличение уровня конкурентности на выборах всех уровней. Выборы этого года не станут исключением. Так, в Государственную думу в этом году могут пройти и так называемые малые партии – новые, такие как "Зеленая альтернатива", "Новые люди", и более опытные - "Родина", "Коммунисты России", "Партия пенсионеров". Партии лидирующего толка не сдают своих позиций, рейтинг "Единой России" сегодня составляет 50%, за второе место конкурируют ЛДПР и КПРФ", - рассказала Мариана Альмухаметова.

Говоря о выборах в Тюменскую областную думу, она отметила, что здесь также наблюдается высокий уровень конкуренции. За мандаты депутатов облдумы борются представители восьми партий - КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", "Партия Роста", "Коммунисты России", "Партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Новые люди".

"Не будем забывать, что осенняя избирательная кампания в принципе отличается от предыдущих. Практически два года мы живем в условиях пандемии, которая не могла не повлиять на данные процессы. Сегодня применяется множество новых цифровых технологий, помогающих кандидатам коммуницировать с избирателями, – это интернет, социальные сети. Благодаря этому у кандидатов появилась возможность более детально раскрыть и представить свою программу", - добавила Мариана Альмухаметова.

Напомним, выборы в России будут проходить три дня - 17, 18 и 19 сентября. Областная избирательная комиссия зарегистрировала 15 кандидатов на выборы в Госдуму и 347 — в облдуму.

Любовь Голышева