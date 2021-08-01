Геннадий Чеботарев: легитимность власти зависит от активности каждого избирателя

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Объективность выборов и легитимность власти напрямую зависит от гражданской позиции и активности каждого избирателя. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" высказал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

"Если не приду я, то эти направления сформируют люди более активные, но чья позиция мне не подходит. Надо прийти и отдать голос за те перспективы, которые содержатся в программе той или иной партии, того или иного кандидата. Впоследствии эта легитимность избранной власти должна подтвердиться непременным выполнением обещаний, которые кандидаты или партия дают в ходе избирательной кампании", - уверен он.

Геннадий Чеботарев напомнил о первых временах демократических перемен в России, когда выборы считались состоявшимся если на них пришло более половины избирателей, внесенных в списки, а кандидат избранным, если набрал 50% голосов плюс еще один голос. В те годы он работал председателем областной избирательной комиссии и подчеркивает, что повторное голосование было обычным делом. Отмена минимального порога явки избирателей повышает важность гражданской позиции каждого гражданина.

"Важно воспитывать у избирателей правовую культуры и понимание того, что от каждого может зависеть будущее России, - заявил председатель Общественной палаты Тюменской области. - Чтобы воспитывать эту правовую культуры, знание права и ответственное отношение к выполнению своих гражданских функций, надо возродить преподавание в школах истории, теории конституционного права России".

Выборы состоятся 17, 18 и 19 сентября. В выборах в Госдуму по Тюменскому одномандатному избирательному округу №185 участвуют 8 кандидатов, по Заводоуковскому одномандатному округу №186 - 7 кандидатов. В Тюменскую областную думу на 48 мандатов претендуют 347 кандидатов – это самовыдвиженцы и представители восьми политических партий.

Борис Олейник