Тюменские волонтеры помогут в борьбе с фейками на выборах
В Тюмени набирают волонтеров, которые будут выявлять информационные вбросы о нарушениях на избирательных участках, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".
В течение трех дней, с 17 по 19 сентября, активисты проследят за соблюдением закона при проведении голосования и подсчете голосов. При выявлении нарушений они передадут информацию кандидату и в ситуационный штаб. Также волонтеры зафиксируют все происходящее на участках и будут вести прямые трансляции.
Регистрация волонтеров уже стартовала и продлится по 22 августа на сайте. Работать они будут в нескольких направлениях - комментаторы, мобильные группы, интернет-аналитики, наблюдатели на УИКах.