Тюменские волонтеры помогут в борьбе с фейками на выборах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени набирают волонтеров, которые будут выявлять информационные вбросы о нарушениях на избирательных участках, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

В течение трех дней, с 17 по 19 сентября, активисты проследят за соблюдением закона при проведении голосования и подсчете голосов. При выявлении нарушений они передадут информацию кандидату и в ситуационный штаб. Также волонтеры зафиксируют все происходящее на участках и будут вести прямые трансляции.

Регистрация волонтеров уже стартовала и продлится по 22 августа на сайте. Работать они будут в нескольких направлениях - комментаторы, мобильные группы, интернет-аналитики, наблюдатели на УИКах.