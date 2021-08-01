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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские волонтеры помогут в борьбе с фейками на выборах

Общество, 12:50 18 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени набирают волонтеров, которые будут выявлять информационные вбросы о нарушениях на избирательных участках, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

В течение трех дней, с 17 по 19 сентября, активисты проследят за соблюдением закона при проведении голосования и подсчете голосов. При выявлении нарушений они передадут информацию кандидату и в ситуационный штаб. Также волонтеры зафиксируют все происходящее на участках и будут вести прямые трансляции.

Регистрация волонтеров уже стартовала и продлится по 22 августа на сайте. Работать они будут в нескольких направлениях - комментаторы, мобильные группы, интернет-аналитики, наблюдатели на УИКах.

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# волонтеры , выборы , голосование , Молодая гвардия

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