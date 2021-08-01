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Общественное и видеонаблюдение гарантируют легитимность выборов, считает Чеботарев

Политика, 15:16 19 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Легитимность власти закладывается в ходе избирательной кампании. Большую роль играет и общественное наблюдение, это не единственный, но очень важный фактор. Такое мнение высказал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Он отметил, что в регионе на предстоящие выборы уже назначено около 3 тыс. наблюдателей. Они будут работать от всех 14 участвующих в выборах политических партий.

"К подбору наблюдателей подошли ответственно, - заметил он. – Всех проверили на предмет имеющихся в законодательстве ограничений на наблюдательскую деятельность. Провели их обучение с привлечением специалистов в области избирательного права от Института государства и права ТюмГУ. Семинары прошли в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске".

Подбор наблюдателей был непростым, для этого привлекли общественные палаты муниципальных образований. "По моему мнению, это люди, понимающие, что кому-то необходимо выполнить этот гражданский долг", - подчеркнул Геннадий Чеботарев.

В более чем 450участковых и 29 территориальных избирательных комиссиях в Тюменской области организуют видеонаблюдение. Камеры будут снимать происходящее на участках круглосуточно, любой желающий может ознакомиться с работой наблюдения, придя в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тюменской области во Дворце пионеров. "Общественное и видеонаблюдение гарантируют прозрачность избирательного процесса", - добавил Геннадий Чеботарев.

Говоря о прогнозе результатов выборов, председатель Общественной палаты уточнил, что единственной политической партией, организовавшей праймериз, стала "Единая Россия".

"Кроме того, это единственная из партий, формирующая народную программу, - добавил он. - Это очень важно, программа в области образования, экономики науки, культуры создается исходя из предложений самих граждан. От итогов ее исполнения будет зависеть авторитет "Единой России".

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва пройдут в трехдневном режиме -17, 18 и 19 сентября.

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# выборы , Геннадий Чеботарев , наблюдатели

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