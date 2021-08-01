Предвыборная агитация в СМИ в Тюменской области стартует 23 августа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предвыборная агитация в средствах массовой информации в Тюменской области начнется 23 августа и завершится в полночь 17 сентября.

Об этом в ходе жеребьевки бесплатного эфирного времени между кандидатами и политическими партиями сообщил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Халин.

Он пояснил, что по закону датой начала предвыборной агитации является 21 августа, но фактически эфирное время начнут предоставлять с первого рабочего дня после этой даты – то есть с 23 августа.

16 августа в Тюменском облизбиркоме прошла жеребьевка бесплатного эфирного времени. Ее участниками стали представители политических партий и кандидаты-одномандатники. Как отметил Игорь Халин, эта процедура проводится в соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке к выборам.

"Жеребьевка проходит среди политических партий и между зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам. У нас участвуют представители всех избирательных объединений. На уровне федеральных выборов это 14 политических партий, на уровне региона - восемь. Все они предварительно подали заявки и вытягивают сегодня конверты. Представители телерадиокомпаний и печатных СМИ также заранее подготовили необходимую документацию", - рассказал Игорь Халин.

В Тюменской области о готовности представлять бесплатное эфирное время на выборах в Госдуму и Тюменскую облдуму заявили пять региональных теле- и радиокомпаний, три печатных издания Тюменской области, а также 25 СМИ, которые действуют на территории одного или нескольких муниципальных районов или городских округов.

Агитационные ролики и дебаты кандидатов станут выходить в эфир в так называемый прайм-тайм – время, которое собирает наибольшее число прослушиваний и просмотров.

"На жеребьевке определяется только очередность и соблюдается принцип равного предоставления эфирного времени и печатной площади для каждого кандидата и избирательного объединения, участвующего в выборах", - добавил Игорь Халин.

Отметим, по итогам жеребьевки облизбирком 19 августа проведет заседание, где занесет результаты в протокол и сформирует график. После чего он будет опубликован на сайте избиркома и в СМИ.

Игорь Халин напомнил, что выборы состоятся 17, 18 и 19 сентября. В выборах в Госдуму по Тюменскому одномандатному избирательному округу №185 участвуют 8 кандидатов, по Заводоуковскому одномандатному округу №186 - 7 кандидатов. В Тюменскую областную думу на 48 мандатов претендуют 347 кандидатов – это самовыдвиженцы и представители восьми политических партий.

Любовь Голышева