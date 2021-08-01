Тюменский эксперт назвал главные тренды избирательной кампании 2021 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоги этапа выдвижения в Тюменской области и в целом по России говорят о росте партийной конкуренции на выборах в 2021 году.

Такое мнение высказал заместитель председателя штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

"На протяжении последних лет в России происходит увеличение конкурентности между партиями на выборах самого разного уровня. Одновременно растет уровень подготовленности партий к выборам – резко уменьшилось количество отказов в регистрации партийных списков. Еще один тренд - предупредительная работа избирательных комиссий, которые не просто проверяют документы, а консультируют партии, чтобы все было в соответствии с законодательством", - отметил он.

Артур Юрьев рассказал, что в Тюменской области в выборах участвуют восемь партий. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Партия роста", "Коммунисты России", "Партия пенсионеров за социальную справедливость", "Новые люди".

Всего в Тюменской области на выборы в региональные и муниципальные законодательные органы власти выдвинуто 510 кандидатов, регистрацию прошли 494 из них. Процент отказа в регистрации составил 1,96%.

В Тюменскую областную думу на 48 мандатов претендуют 347 кандидатов. Из них пять самовыдвиженцев, 70 кандидатов от "Единой России", по 54 кандидата от партий КПРФ и ЛДПР, 50 кандидатов от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", по 26 – от "Партии роста" и от партии "Коммунисты России", и по 31 человеку от "Партии пенсионеров за социальную справедливость" и партии "Новые люди".

Что касается муниципальных выборов, то на кресло депутата по одномандатному избирательному округу № 12 Тюменской городской думы претендуют четыре кандидата. Они представляют партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". На дополнительные выборы депутатов представительных органов сельских поселений Тюменской области выдвинуто 119 кандидатов.

"Мы однозначно видим рост партийной конкуренции на выборах в 2021 году. Если говорить о количестве кандидатов на выборах в Государственную думу РФ, то каждая политическая партия выдвигает больше кандидатов в среднем, чем на прошлых выборах", - добавил Артур Юрьев.

Напомни, выборы в 2021 году пройдут в новом трехдневном формате. Проголосовать жители региона смогут в любой из трех дней – 17, 18 или 19 сентября. Им предстоит выбрать депутатов в Государственную думу РФ, в Тюменскую областную думу, в Тюменскую городскую думу по избирательному округу №12, а также в ряд представительных органов сельских поселений.

Любовь Голышева