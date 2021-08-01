В Тюменской области члены ОНК смогут наблюдать за голосованием на выборах в местах принудительного содержания

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отслеживать соблюдение избирательных прав граждан, находящихся в местах лишения свободы в Тюменской области, будут общественные наблюдатели. Соответствующее соглашение, дающее право вести наблюдение, подписали 10 августа Общественная палата Тюменской области и Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) региона.

Как отметил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, объединение усилий двух организаций позволит отследить законность голосования в учреждениях УФСИН.

"Сегодня у каждой из сторон существуют свои права по организации наблюдения в заведениях УФСИН. Оба объединения действуют в соответствии с федеральным законом. Но, объединив свои усилия, вместе с руководством УФСИН мы четко организуем процесс голосования. Все граждане, которые находятся в местах лишения свободы и обладают активным избирательным правом, смогут принять участие в голосовании", - отметил Чеботарев.

Он добавил, что работа по подготовке к голосованию в учреждениях уже началась. В преддверие выборов в исправительных колониях будут размещаться агитационные материалы, чтобы заключенные могли осознанно принять решение об участии в выборах и отдать голос за тех, кого они предпочтут видеть в органах публичной власти.

Представитель Общественной наблюдательной комиссии Тюменской области Елена Морозова добавила, что теперь у организации расширены права.

"Нам дано право наблюдать за тем, как проходят выборы в местах заключения. Мы будем за этим наблюдать, заходить туда и как члены Общественной наблюдательной комиссии и по направлению, как общественные наблюдатели за выборами", - подчеркнула она.

Временно исполняющая обязанности заместителя начальника УФСИН по Тюменской области Анастасия Ципоркина добавила, что представители УФСИН с Общественной палатой региона и Общественной наблюдательной комиссией уже приступили к обсуждению всех нюансов организации голосования.

"Уже готовятся все необходимые документы, чтобы потом мы спокойно могли впустить представителей общественной наблюдательной комиссии в наши учреждения. Они проконтролируют правильность соблюдения всех требований при проведении голосования", - отметила она.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва будут проходить в трехдневном режиме -17, 18 и 19 сентября.

Любовь Голышева