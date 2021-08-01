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Определена очередность партий в бюллетенях на выборах в Тюменскую областную думу

Политика, 16:59 10 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Избирательная комиссия Тюменской области провела жеребьевку, которая определила место каждой из политических партий в бюллетене для голосования.

Как сообщил председатель комиссии Игорь Халин, первое место досталось Партии пенсионеров, на второй строке – партия "Справедливая Россия – за правду", на третьей – коммунисты России, на четвертой – ЛДПР, на пятой – "Единая Россия", на шестой – "Партия РОСТА", на седьмой - партия "Новые люди", на восьмой – КПРФ.

"Макеты бюллетеней для голосования по одномандатным округам мы отправляем для согласования в каждую окружную избирательную комиссию, - пояснил Игорь Халин. – Там вся информация согласовывается с кандидатами, включенными в бюллетень. Мы рассчитываем, что к середине месяца все бюллетени будут готовы, и мы начнем отправлять их на территории".

Напомним, что жителям Тюменской области предстоит выбрать депутатов в Госдуму и облдуму, голосование пройдет в течение трех дней 17-18-19 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Облизбирком зарегистрировал 15 кандидатов на выборы в Госдуму и 347 - в облдуму.

Борис Олейник

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# выборы , Игорь Халин

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