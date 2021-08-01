Халин рассказал, какой слоган будет использован в ходе предвыборной кампании

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Этап информационно-разъяснительной кампании в преддверии выборов депутатов Госдумы и Тюменской областной думы будет включать в себя слоган "Выборы 19 сентября 2021 года – выбираем вместе!", основной девиз - "Тюменская область - сердце России. Наш выбор жизненно важен", сообщил председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Халин.

"Мы уже заканчиваем размещение информации и по федеральным и по областным выборам на общественном транспорте, на кузовах автобусов, - рассказал он. - У нас эта практика сложилась, и мы делаем это не только в областном центре, но и на территории Ялуторовска, Тобольска и Ишима."

Также разработан логотип компании – "Единый день голосования 19 сентября 2021 года".

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва будут проходить в трехдневном режиме -17, 18 и 19 сентября.

Борис Олейник