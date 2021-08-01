В Тюменской области на избирательных участках установят по две видеокамеры

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Системой видеонаблюдения оборудуют 490 участковых и 29 территориальных избирательных комиссий в Тюменской области. На каждом участке планируют установить по две камеры, сообщил председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Халин.

По его словам, под их надзором будут места, где производят перемещения избирательных бюллетеней в сейф-пакеты, КОИБы, стационарные ящики, а также сейфы, где хранят сейф-пакеты с избирательными бюллетенями. На небольших участках, не обеспеченных интернетом, в том числе с количеством менее 1 тыс. избирателей, организуют видеорегистрацию, которая также будет вестись круглосуточно.

Как отмечают в ЦИК России, отслеживать ход выборов станут более 10 тыс. камер во всех 85 регионах страны. При этом эксперты сходятся во мнении, что введенные меры контроля повысят доверие граждан к голосованию.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва будут проходить в трехдневном режиме -17, 18 и 19 сентября.

Борис Олейник