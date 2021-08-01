Более 72% членов избирательных комиссий в Тюменской области вакцинировались от COVID-19

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 72% людей, участвующих в организации выборов в Тюменской области, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, сообщил секретарь региональной Избирательной комиссии Андрей Николаев.

"Все 1 070 избирательных участков оборудованы системами онлайн-видеонаблюдения или видеорегистраторами, а также оснащены стационарными или переносными металлодетекторами. Для предотвращения распространения COVID-19 всех работников избирательных комиссий и избирателей обеспечат средствами индивидуальной защиты", - сказал он на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Тюменской области, которое провел глава региона Александр Моор.

С 17 по 19 сентября в регионе, как и во всей России, пройдут выборы Государственной думы РФ. Кроме того, в эти дни тюменцам предстоит избрать депутатов областной думы. Местные выборы состоятся в 40 муниципальных образованиях региона. При этом большинство помещений для голосования расположено в школах и других учреждениях образования.

Дополнительные меры для обеспечения безопасности во время выборов примут региональные структуры МЧС РФ и Росгвардии.