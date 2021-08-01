В Тюмени состоялась передача более 2 млн бюллетеней на выборы областной думы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Геннадий Чеботарев: легитимность власти зависит от активности каждого избирателя

2 млн 244 тыс 800 избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва передали региональному избиркому в "Тюменском доме печати" 25 августа. Из них 436 тыс. 486 бланков — для использования в специальных комплексах обработки.

"Сегодня мы работаем с окружными избирательными комиссиями — это одномандатные избирательные округа с 15 по 24, весь юг Тюменской области. Передаем необходимое количество избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу, то есть за списки политических партий. Напомню, что на юге Тюменской области и на федеральных, и на областных выборах будут использованы 120 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Конечно, есть своя специфика при изготовлении бланков с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней, поэтому они делятся на бюллетени общего образца и бюллетени для использования в КОИБ",— рассказал председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Бракованные экземпляры и печатные матрицы уничтожили в присутствии представителей СМИ, кандидатов от одной из политических партий.

"Избирательные бюллетени после передачи комиссиям должны храниться в закрытых помещениях, доступ посторонних лиц должен быть исключен. После того, как бланки передадут в участковые избирательные комиссии, они станут находиться под охраной сотрудников полиции", — добавил Игорь Халин.

Каждый избирательный бюллетень имеет несколько степеней защиты. Это не только подписи членов УИК, печати, а также специальная тангирная сетка, которая закладывается при изготовлении бланка.

Если брать во внимание избирательные участки на Ямале и в Югре, то общее число изготовленных бланков — 5 млн 240 тыс. Из них обычных насчитывается 4 млн 241 тыс. 482 единицы. 998 тыс. 518 единиц будут использоваться в КОИБ.

Напомним, 17 августа в Тюмени состоялась первая передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва. "Тюменский дом печати" передал документы областному избиркому для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Жителям Тюменской области предстоит выбрать депутатов в Госдуму и облдуму. Голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября, избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Областной Избирком зарегистрировал 15 кандидатов на выборы в Госдуму и 347 — в облдуму.

Инна Пахомова