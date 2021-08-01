Артур Юрьев: в Тюменской области - уверенный рост политической конкуренции

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Увеличение числа кандидатов, допущенных до выборов, говорит о росте ответственности избирательных штабов и повышает политическую конкуренцию на всех уровнях власти. Такое мнение высказал руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области, заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Артур Юрьев, комментируя доклад Фонда исследования проблем демократии по итогам этапа выдвижения на выборах в 2021 году.

"Интересная деталь – отказы в регистрации по одномандатным округам чаще всего связаны даже не с нарушениями, а с тем, что кандидаты сами уведомляют избирательные комиссии о своем отказе от участия в выборах. Это хороший показатель - кандидат понимает, что не рассчитал свои силы, что, возможно, не готов представлять интересы широких масс и соответствовать высокому званию депутата, и потому снимает кандидатуру", - уточнил он.

Уменьшилась доля отказов и при регистрации партийных списков: в 2016 году было отказано 16,7%, а в 2021 году – уже на 10% меньше. Также возросла доля регистрации списков, выдвинутых политическими партиями. Пять лет назад в регистрацию прошли 77,8% списков, поданных партиями, а в этом году – уже 93,3%. Кроме того, если в 2016 каждая партия зарегистрировала в среднем 252 кандидата, то в 2021 году это число составляет 261 человека.

"Мы наблюдаем уверенный рост политической конкуренции, а значит, и легитимности выборов, что, безусловно, пойдет на пользу всей системе. В нашем регионе, к примеру, на 48 мест в Тюменской областной думе претендует около 100 одномандатников и восемь политических партий: "Единая Россия", "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", ЛДПР, КПРФ, "Коммунисты России", "Новые люди", Партия пенсионеров и Партия роста", - отметил Артур Юрьев.

Презентация доклада состоялась 19 августа в РИА "Новости" в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований. Согласно приведенным данным, на выборах в 2021 году значительно снизилось количество отказов в регистрации. К примеру, число отказов в регистрации на выборах депутатов Государственной Думы РФ по одномандатным округам снизилось с 245 в 2016 году до 180.