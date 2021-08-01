В Тюменской области в 1 тыс. 144 пунктах можно подать заявку на голосование по месту пребывания

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На территории Тюменской области во время подготовки к выборам депутатов Государственной думы РФ и депутатов Тюменской областной думы будет работать 1 тыс 144 пункта приема заявлений об откреплении со своего избирательного участка и прикреплении к тому участку, где человек будет находиться в дни голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Проект "Мобильный избиратель" задуман для того, чтобы люди, которые в силу разных жизненных обстоятельств в дни голосования не смогут прийти на свой участок, в списки избирателей которого они внесены по месту жительства, - пояснил он, - и прикрепиться к тому участку, где они будут находиться".

"Мобильный избиратель" запущен со 2 августа и будет действовать до 13 сентября. Уже сейчас заявления можно подать через Единый портал госуслуг, в любом подразделении многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг, в любой территориальный избирательной комиссии на территории Тюменской области.

"С 8 сентября к ним присоединятся все участковые избирательные комиссии, где также будут развернуты пункты по приему соответствующих заявлений, - отметил Игорь Халин. – В общей сложности на территории Тюменской области будут работать 1 тысяча 144 таких пункта".

Проект "Мобильный избиратель" актуален не только для людей, которые уезжают в отпуска, командировки и так далее, но и для большого количества федеральных и областных служб, призванных обеспечивать жизнедеятельность в регионах, безопасность, в том числе и предстоящих выборов.

"Выборы – это значимое и масштабное общественно–политическое мероприятие, - подчеркнул председатель Избирательной комиссии Тюменской области, - и в нем задействовано много структур – МЧС, УВД, Роспотребнадзор. Дежурство сотрудников органов внутренних дел, например, будет организовано на каждом избирательном участке за три дня до первого дня голосования. И "Мобильный избиратель" - это удобная программа для таких людей – они могут прикрепиться к тому участку, где будут в дни голосования. "Мобильный избиратель" - это доступно, современно и удобно".

Борис Олейник