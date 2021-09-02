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Сергей Миневцев: записи с избирательных участков помогут разобраться в спорных ситуациях

Политика, 14:12 02 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" Сергей Миневцев | Фото: ИА "Тюменская линия"

Круглосуточное наблюдение на избирательных участках в дни выборов депутатов Государственной и Тюменской областной дум, а также последующее длительное хранение записанных данных поможет разобраться в случае возникновения спорных ситуаций.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Миневцев. По его словам, видеонаблюдение организуют в офисе уполномоченного, кроме того, вместе с помощниками Сергей Миневцев посетит закрытые участки для голосования в медицинских учреждениях и системе УФСИН.

Также в дни голосования при офисе уполномоченного по правам человека в Тюменской области будет работать горячая линия, на которую жители региона смогут обратиться в случае спорных ситуации на выборах по номеру (3452) 42-67-42.

Напомним, что выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва пройдут в трехдневном режиме - 17, 18 и 19 сентября.

Более чем на 450 участковых и 29 территориальных избирательных комиссиях Тюменской области организуют видеонаблюдение. Камеры будут снимать происходящее на участках круглосуточно.

Любой желающий может ознакомиться с работой наблюдения, придя в региональный Общественный штаб по наблюдению за выборами во Дворце пионеров.

Николай Ступников

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# видеонаблюдение , наблюдатели , Сергей Миневцев

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